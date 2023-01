Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Moncada può tornare al Monaco”

Tentazione Monaco per Geoffrey Moncada, responsabile area scout del Milan. Il suo contratto scadrà alla fine di questa stagione. Il punto

Forte tentazione di un ritorno al Monaco per Geoffrey Moncada , responsabile dell'area scout del Milan . Lo ha riferito il popolare quotidiano transalpino 'L'Équipe' oggi in edicola.

Moncada ha già lavorato per il Monaco. Per sei anni, dal 2012 al 2018 , è stato infatti capo match analyst della società, sotto la conduzione tecnica di Leonardo Jardim , Claudio Ranieri e Thierry Henry .

Quasi contemporaneamente, per due stagioni e mezzo, dal 2016 al gennaio 2019 , è diventato anche osservatore della società biancorossa. Nel dicembre 2018 , intanto, aveva formalizzato il suo passaggio al Milan, acquisendo sempre più potere nell'area scout con il passare del tempo.

Il contratto di Moncada con i rossoneri è in scadenza

Il contratto di Moncada con il Diavolo, però, scadrà il 30 giugno di quest'anno, non è stato ancora rinnovato e, pertanto, ogni soluzione per il futuro è plausibile. Inclusa quella di un ritorno in patria.