Calciomercato Milan – Salta Sanches? Pronto il piano B, Enzo Fernández

Enzo Fernández potrebbe arrivare al Milan in questo calciomercato estivo nel caso in cui non si chiudesse per Renato Sanches con il Lille

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, tira nuovamente fuori il nome di Enzo Fernández, classe 2001, centrocampista argentino in forza al River Plate. Questo perché, con l'inserimento del PSG su Renato Sanches, il Diavolo 'rischia' di dover andare sul 'piano B' per poter rinforzare la propria mediana.

Calciomercato Milan: si può tornare su Enzo Fernández

Enzo Fernández, sotto contratto con i 'Millonarios' di Buenos Aires fino 30 giugno 2025, ha segnato 8 gol e fornito 6 assist nelle ultime 22 partite con la squadra sudamericana: un talento dal sicuro avvenire, un prospetto che promette di migliorare ulteriormente nei mesi a venire. Un giocatore, insomma, perfetto per il Milan.

E i costi, per strappare Enzo Fernández al River Plate, non sarebbero neanche alti. Nel suo contratto, infatti, c'è una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Poco più, in pratica, della cifra che i rossoneri avevano (hanno) stanziato per l'acquisto di Sanches. Milan, ecco cosa manca per il rinnovo di Maldini >>>