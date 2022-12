Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Una big su Enzo Fernandez”

L'Argentina è ancora in corsa per vincere i Mondiali di Qatar 2022, dopo che nella serata di venerdì 9 dicembre ha superato ai calci di rigore una coriacea Olanda. Una delle note più liete dell'Albiceleste è senza dubbio il centrocampista Enzo Fernandez. Il mediano del Benfica e dell'Argentina ha messo in mostra un ottima condizione fisica e qualità tecniche notevoli. Già diversi mesi fa il Milan si era interessato a lui, anche se aveva deciso di virare su Renato Sanches, mai giunto in rossonero. Ad oggi, quindi, Enzo Fernandez è un rimpianto per il Diavolo, che si è lasciato scappare un talento non indifferente.