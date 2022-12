Milan, rimpianto Enzo Fernandez: ora lo cercano le big

Come ricorderanno molti di voi, il Milan, in estate, è andato alla ricerca del sostituto di Franck Kessié. Tra i vari nomi fatti, quello di Renato Sanches sembrava quello più vicino e fattibile. Il calciatore, poi, è passato dal Lille al PSG, lanciando la dirigenza rossonera alla ricerca di alternative. Una di queste fu Enzo Fernandez: con il Milan, poi, non se ne fece nulla con l'argentino che si accasò al Benfica. Ora è entrato nel mirino dei top club d'Europa.