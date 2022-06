Calciomercato Milan – Enzo Fernández o Cristante se salta Sanches

Enzo Fernández e Bryan Cristante sono due obiettivi di calciomercato del Milan per il centrocampo. Entrambi alternative a Renato Sanches

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Enzo Fernández e Bryan Cristante come 'piani B' di calciomercato del Milan qualora dovesse saltare l'acquisto di Renato Sanches dal Lille. Il centrocampista portoghese, classe 1997, resta il grande obiettivo per rinforzare la mediana come sostituto di Franck Kessié, andato al Barcellona a parametro zero.

Calciomercato Milan, Cristante è l'alternativa italiana a Sanches

Su di lui, però, complice lo 'stallo' del Milan per via dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara non ancora arrivati, si sono inseriti PSG e Juventus. I parigini, in particolare, potrebbero mettere sul piatto 25-30 milioni di euro per Sanches. Il Diavolo si sente ancora in pole position, forte dell'accordo con il giocatore, ma a quella cifra, con i 15 più bonus che offrirebbe Maldini, non ci sarebbe battaglia.

Ecco perché, per il quotidiano torinese, non vanno dimenticate le alternative. Una è Enzo Fernández, classe 2001, gioiello del River Plate che piace molto, in particolare, anche a Benfica e Wolverhampton. Ha una clausola rescissoria di 18 milioni di euro più tasse. Un'altra pista, invece, porterebbe il Milan sulle tracce di Bryan Cristante, classe 1995, cresciuto proprio nel settore giovanile del club di Via Aldo Rossi.