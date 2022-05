Calciomercato Milan – Enzo Fernández, si può: clausola da 18 milioni

Enzo Fernández è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Duttilità e qualità a prezzo tu tutto sommato abbordabile. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Enzo Fernández, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo poiché risponde all'esigenza del Diavolo di innalzare il tasso tecnico e qualitativo della rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. In Argentina considerano Enzo Fernández il secondo gioiello del River Plate dopo Julián Álvarez, che si trasferirà al Manchester City.

Classe 2001, centrocampista moderno, Enzo Fernández può giocare sia in mediana al fianco di Sandro Tonali sia in posizione più avanzata, sulla trequarti. In questa stagione, con i 'Millonarios' di Buenos Aires, ha segnato 9 gol e fornito 2 assist. È cresciuto al fianco di Enzo Pérez in mezzo al campo e con i dettami del suo tecnico, Marcelo Gallardo. Ha fornito prestazioni convincenti ed è entrato a far parte del giro dell'Argentina del Commissario Tecnico Lionel Scaloni.

Sotto contratto con il River fino al 30 giugno 2025, Enzo Fernández può essere ceduto per 20 milioni di dollari (pari a circa 18 milioni di euro), ovvero per il valore della clausola rescissoria presente nell'attuale accordo con il suo club d'appartenenza. Il River Plate, al momento, non intende scendere sotto quella cifra e, nel caso un club fosse interessato, aspetta delle mosse ufficiali.

Il Milan ha monitorato il giocatore da vicino con Geoffrey Moncada, recatosi personalmente in Sudamerica per visionarlo, ma c'è anche l'interesse del Benfica. Quale apporto potrebbe dare ai rossoneri, come colpo di calciomercato, il duttile Enzo Fernández? In mediana, potrebbe alternarsi con Ismaël Bennacer; sulla trequarti, giocarsi il posto con Yacine Adli in attesa di capire che ne sarà di Brahim Díaz.

Il ragazzo ha dato, secondo 'Tuttosport', la priorità alla soluzione Milan: di certo è che il Diavolo, se vorrà davvero stringere per Enzo Fernández, dovrà battere la concorrenza del Benfica muovendosi per tempo, presentando un'offerta non inferiore al valore della clausola e chiudere tutto subito.