Calciomercato Milan – Vasquez-Empoli, la cifra del riscatto e un retroscena

Nell'ultima sfida contro i bianconeri Vasquez ha vinto il premio di 'man of the match' viste le sue prodezze che hanno portato allo 0-0 finale. La dirigenza empolese sembra esser già convinta del riscatto, il Milan si tiene una percentuale sulla futura rivendita. Ecco i dettagli riportati da Matteo Moretto :

Come riporta il noto giornalista esperto di calciomercato, il Milan mantiene il 10% sulla futura rivendita. Nonostante il prezzo sia di 'solo' 900mila euro, i rossoneri puntano ad un exploit del colombiano così da trarre vantaggio in un futuro.