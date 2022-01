Calciomercato Milan – Niente Empoli: Jordan Amore va al Pescara | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Jordan Amore lascerà il Milan non più per trasferirsi all'Empoli, ma per il Pescara

Enrico Ianuario

Diversamente da quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Jordan Amore non andrà all'Empoli. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira su Twitter, il giovane attaccante si trasferirà al Pescara. Nonostante ieri il Milan avesse trovato l'accordo con i toscani, il classe 2003 ha preferito i pescaresi per poter giocare le sue carte nel campionato di Serie C. Milan, le top news di oggi: vince la primavera. Piace Scamacca.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI