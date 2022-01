Calciomercato Milan – Amore vicino all’Empoli: le ultime / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri stanno per cedere il giovane Primavera Jordan Amore all'Empoli: i dettagli

Cambio in vista nel calciomercato del Milan Primavera. Stando a quanto riporta 'TuttoMercatoWeb' Jordan Amore è ad un passo dall'Empoli. L'esterno offensivo sta per lasciare il club rossonero dopo soli due anni dal suo arrivo. L'operazione sarà a titolo definitivo. Chissà che non possa disputare da subito una gara da ex dal momento che, sabato prossimo, ci sarà la sfida proprio da Milan ed Empoli Primavera. Milan, rinforzo a sorpresa a centrocampo? Le ultime news di calciomercato >>>