Calciomercato Milan – Emerson Royal tornerà al Barcellona | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Emerson Royal tornerà al Barcellona: è questo il desiderio del terzino destro

Emerson Royal, terzino brasiliano, tornerà al Barcellona dopo aver giocato questa stagione in prestito al Betis Siviglia. Lo ha confermato anche il calciatore stesso, il quale è desideroso di tornare in Catalogna e rimanere lì a giocarsi le sue chance. Queste le sue parole rilasciate in una recente intervista. "Tutti sanno che ho un contratto di tre anni con il Barcellona e che tornerò lì dal primo luglio. Come avevo già detto, torno al Barcellona per restarci. Sono felice di questo perché è il club per cui ho sognato di giocare sin dall'inizio della mia carriera, quindi ricevere questo riconoscimento per me è fondamentale. Tutti i giocatori vorrebbero essere tesserati dal Barça. Non vedo l'ora di tornare per dimostrare il mio valore e confermarmi in questa posizione". Milan, ecco i 5 momenti più follemente belli della stagione >>>