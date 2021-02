Calciomercato Milan – Emerson Royal, offerta Betis per il riscatto | News

Calciomercato Milan: le ultime su Emerson

Come noto il Milan è molto interessato ad Emerson Royal, classe 1999, terzino destro brasiliano che gioca, attualmente, nel Betis. Il suo cartellino è di proprietà del Barcellona che, nell’estate 2019, lo ha ceduto in prestito biennale alla società andalusa.

Il suo prestito alla squadra in questa stagione allenata dal cileno Manuel Pellegrini scadrà, quindi, il prossimo 30 giugno e già numerosi club si sono affacciati alla porta del Barça per chiedere informazioni sulla situazione del potente laterale verdeoro in vista dell’annata 2021-2022.

Tra queste, anche il Milan che, presumibilmente, non tratterrà Diogo Dalot, destinato a tornare al Manchester United per fine prestito e che, pertanto, andrà alla caccia di un nuovo terzino destro nel prossimo calciomercato estivo. Attenzione, però, perché alla fine Emerson Royal potrebbe persino rimanere in biancoverde.

Numerosi siti web iberici, infatti, parlano di un’offerta del Betis al Barcellona per il riscatto del cartellino del brasiliano a titolo definitivo. Sebbene, al momento, sembra che non vi sia stata alcuna offerta ufficiale, si parla di una proposta di 9 milioni di euro affinché Emerson Royal diventi totalmente biancoverde. Per i catalani, però, la cifra non basta: servono almeno 20 milioni di euro.

Milan e PSG, quindi, restano alla finestra ed osservano interessate la situazione del calciatore sudamericano. Al termine della stagione se ne saprà qualcosa in più.