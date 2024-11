CALCIOMERCATO MILAN

Emerson Royal potrebbe perdere il posto al Milan nel corso dei prossimi mesi e, in qualità di suo sostituto, potrebbe arrivare un talento del Manchester City . Il brasiliano, che piano piano ha scavalcato Davide Calabria nelle gerarchie del tecnico Paulo Fonseca , non ha comunque convinto. Le sue prestazioni difficilmente sono state brillanti e spesso è mancato quel guizzo in più per far fare il salto di qualità alla fascia destra del Diavolo.

Per questo motivo il Milan potrebbe anche valutare un innesto nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Ablam Gnamesso, corrispondente di 'Sportdrome', il club rossonero avrebbe contattato l'entourage di Issa Kaboré, terzino destro del Benfica in prestito dal Manchester City per discutere un possibile trasferimento. Al momento, però, non ci sono altri dettagli a riguardo, per cui per ora si tratterebbe di un semplice contatto esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione.