Calciomercato Milan, Emerson Royal è in uscita: contatti in corso. Il punto

Emerson Royal è uno dei nomi in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato invernale e proseguono i contatti con alcuni club per un suo eventuale trasferimento. Nella giornata di ieri, martedì 21 gennaio, è giunta la notizia della presunta offerta presentata dal Galatasaray al club rossonero per il brasiliano. Una proposta a cui il Diavolo non avrebbe ancora risposto, anche perché sulle tracce dell'ex Tottenham ci sarebbero altri club di Premier League. E non è detto che queste società non possano essere disposte a spendere di più.