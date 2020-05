Calciomercato Milan – Emerson: il Barcellona fissa il prezzo

CALCIOMERCATO MILAN – Emerson Aparecito Leite de Souza Junior, noto a tutti semplicemente come Emerson, è un classe 1999 di proprietà del Barcellona. Si tratta di un terzino destro brasiliano che attualmente, gioca in prestito (fino al 2021) nel Betis.

In questa stagione ha giocato 24 partite tra Liga e Copa del Rey, con tanto di 3 gol e 5 assist all’attivo. Il Milan è a caccia di un terzino destro, secondo le ultime indiscrezioni, ed Emerson sarebbe nel mirino. Il problema principale è la valutazione che, secondo i colleghi spagnoli di ‘Sport’, fa il Barcellona: 25 milioni di euro. Una cifra molto alta per un giovane difensore, anche se le sue qualità sono parecchio importanti.

I rendimenti mediocri di Davide Calabria e Andrea Conti non aiutano. Verrà data un’ulteriore chance ai due giovani rossoneri oppure si cercheranno sostituti sul mercato? A nostro avviso i terzini non sono assoluta priorità. Calabria e Conti hanno ancora ampi margini di miglioramento, e potrebbero tornare nuovamente ad essere punti di forza del Milan. Smettere di credere in loro sarà un danno anche per le casse del club. Intanto il club rossonero prepara il clamoroso colpo a parametro zero >>>

