Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Una contropartita per Chukwueze”

L'attaccante nigeriano Samuel Chukwueze sarebbe intenzionato a lasciare il Villarreal. Dopo un grande finale di stagione che l'ha visto essere il trascinatore assoluto del proprio club, adesso la meta preferita del classe '99 sembrerebbe essere proprio il Milan, come riporta Elgoldigital. Se l'accordo col calciatore pare essere arrivato, diverso è il discorso con gli spagnoli, che non abbassano le richieste e oltre ai 20 milioni, vorrebbero in prestito una contropartita che piacerebbe anche all'allenatore Quique Setien.

Calciomercato Milan - Adli è la chiave per Chukwueze

Yacine Adli in questa stagione è stato un oggetto misterioso e non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. Nonostante ciò il centrocampista francese continua ad avere numerosi estimatori in ambito internazionale, tra cui il Villarreal che vorrebbe aggiungere un giocatore talentuoso in mezzo al campo. La squadra spagnola infatti chiede al Milan oltre ai 20 milioni, l'inserimento del giovane nella trattativa per regalare al proprio mister un grande rinforzo.