Calciomercato Milan, El Shaarawy cavallo di ritorno?

Il Milan potrebbe muoversi molto nella prossima sessione di calciomercato . Tra potenziali acquisti e cessioni, i rossoneri potrebbero cambiare faccia in vista della prossima stagione. Occhio al cavallo di ritorno. L'edizione odierna di Tuttosport, parla del possibile interesse del Milan , per l'ex rossonero, Stephan El Shaaraw , che potrebbe liberarsi a zero dalla Roma. Ecco le ultime.

Milan, torna El Shaarawy?

Il Milan, si legge, sta valutando il profilo di Stephan El Shaarawy, 31 anni il prossimo 27 ottobre, in scadenza di contratto con la Roma. Il “Faraone” in rossonero ha già giocato fra il 2011 e il 2015, mettendo insieme 102 presenze con 27 gol, 16 dei quali nel campionato ’12-13, la sua miglior annata a livello personale. Il Milan sta pensando a El Shaarawy, come possibile cambio per Leao, date le probabili partenze di Rebic e Origi. Un colpo a parametro zero, potrebbe essere molto utile per i rossoneri.