Calciomercato Milan – Sfuma El Shaarawy: vicino il rinnovo con la Roma

Secondo quanto riportato da Sky, Stephan El Shaarawy sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto con la Roma, club che lo ha riportato in Italia nel gennaio 2021 dopo la precedente esperienza in Cina allo Shanghai Shenhua. Sebbene ancora manchi la totale intesa tra la dirigenza giallorossa e l'entourage del calciatore, starebbe salendo di ora in ora l'ottimismo che potrebbe veder prolungarsi ulteriormente il matrimonio tra le due parti in causa. Se così fosse, salterebbe uno dei potenziali obiettivi del calciomercato del Milan.