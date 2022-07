Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Il Valencia vuole anche Bakayoko”

Tiémoué Bakayoko può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Può seguire le orme di Samu Castillejo ed andare al Valencia

Daniele Triolo

Il trasferimento di Samu Castillejo, concretizzatosi e divenuto ufficiale nella serata di ieri, potrebbe non essere l'unico di questo periodo tra Milan e Valencia. È quanto sostiene 'El Desmarque', secondo cui il Valencia, nelle trattative con il club di Via Aldo Rossi per l'acquisizione del cartellino dell'esterno offensivo andaluso a titolo definitivo, avrebbe chiesto informazioni su un altro calciatore attualmente alla corte di Stefano Pioli.

Si tratta di Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese classe 1994, che è un po' ai margini del progetto tecnico del Milan. Nell'ultima stagione in rossonero, infatti, l'ex Monaco e Chelsea ha totalizzato appena 607' in tutte le competizioni, distribuiti nell'arco di 18 presenze. E per mesi, da gennaio in poi, non ha visto più il campo.

Calciomercato Milan, Bakayoko verso la Liga?

Gennaro Gattuso, nuovo tecnico del Valencia, apprezza molto Bakayoko, che ha già avuto modo di allenare in due diverse occasioni e annate. La prima volta, nella stagione 2018-2019, proprio nel Milan, quando Bakayoko era divenuto una colonna della squadra rossonera al fianco di Franck Kessié.

La seconda volta, poi, stagione 2020-2021, nella fila del Napoli: un'avventura che, però, non era andata propriamente secondo le aspettative di tutti. Ora Gattuso e Bakayoko potrebbero riprovarci, per una terza volta insieme, stavolta in un diverso campionato, nella Liga spagnola, con la maglia dei 'Murcielagos'.

Su Bakayoko, tecnicamente in prestito al Milan dal Chelsea fino al 30 giugno 2023, c'è anche l'Olympique Marsiglia. Se, dunque, Valencia e OM volessero puntare su di lui, dovrebbero subentrare nell'accordo esistente tra rossoneri e 'Blues', oppure aspettare che il Diavolo si sfili dall'affare per poi negoziare nuove condizioni economiche con il club inglese per il suo trasferimento. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>