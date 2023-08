Calciomercato Milan – Attaccante: Ekitike l’osservato speciale

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , è stato tra le squadre più in movimento in Serie A. I rossoneri hanno chiuso in entrata per ben 9 giocatori e potrebbe essere alla ricerca del decimo innesto. L'obiettivo ormai noto è quello di un altro attaccante. La dirigenza, infatti, potrebbe fare un ultimo sforzo per dare a Pioli il vice Giroud. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport.

Calciomercato Milan, Ekitike il primo osservato

La dirigenza del Milan, si legge, potrebbe aver finito il suo calciomercato, ma se si dovesse presentare un'occasione irrinunciabile, allora non si farebbe trovare impreparata. L'osservato speciale sarebbe ancora Hugo Ekitike del Paris Saint-Germain, che gradirebbe il passaggio in rossonero, ma la società ragiona solo sul prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi vogliono l'obbligo. In più, Ekitike potrebbe rientrare in un discorso più ampio con l'Eintracht Francoforte per Kolo Muani. Il Monza, invece, attende sviluppi per Colombo.