Calciomercato Milan – Eintracht, ufficiale il riscatto di Hauge: le cifre

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge, è ufficialmente un nuovo giocatore L'Eintracht Francoforte. I dettagli

Novità importante nel calciomercato del Milan. E' ufficiale infatti la cessione di Jens Petter Hauge all''Eintracht Francoforte. La squadra tedesca, infatti, ha festeggiato alla salvezza e dunque scatta l'obbligo di riscatto a favore del club rossonero. Il Diavolo, in sostanza, ha usufruito delle prestazioni dell'ex Bodø/Glimt, pagato circa 5 milioni di euro, appena per una stagione (5 gol e un assist in 24 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia).