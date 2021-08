Calciomercato Milan – Eintracht e Wolfsburg in pressing per Hauge

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge, non convocato per l'amichevole di Nizza, verso la cessione in Bundesliga

Daniele Triolo

Il Milan può cedere Jens Petter Hauge in questa sessione di calciomercato. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nell'analisi della situazione del norvegese la 'rosea' è partita da due aspetti. Il primo riguarda Hauge, che ha preferito non essere convocato per Nizza-Milan di ieri per continuare ad allenarsi a Milanello. Il secondo riguarda il Milan, che attende l'offerta giusta per lasciar partire il numero 15. Situazione in continua evoluzione.

Hauge non è partito con il Milan alla volta della trasferta dell'Allianz Riviera. Nessuna valigia già pronta, almeno al momento, bensì una scelta condivisa tra il 'Diavolo di Bodø' e l'allenatore Stefano Pioli, al quale Hauge ha chiesto di poter rimanere in Italia per poter smaltire dei carichi di lavoro pesanti di questi giorni di preparazione a Milanello. Una versione, questa, che ha trovato sponda anche nell'entourage dell'attaccante.

Il suo futuro, tuttavia, è segnato. Hauge sarà ceduto perché il Milan, facendo cassa con lui in questo calciomercato estivo, acquisterà così un nuovo trequartista. La linea rossonera sul norvegese, ad ogni modo, non cambia: affinché sia ceduto, servirà un'offerta di 15 milioni di euro. In pressione sul giocatore, in particolare, ci sono due club della Bundesliga tedesca, l'Eintracht Francoforte ed il Wolfsburg.

Finora, però, nessuno si è spinto oltre gli 8-10 milioni di euro per l'acquisto di Hauge a titolo definitivo. Se ne riparlerà, dunque, in questi giorni.