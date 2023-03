Calciomercato Milan – Pericolo Eintracht per Aouar: le ultime

Il Milan , dopo un calciomercato fermo in inverno, potrebbe muoversi di più durante l'estate. I rossoneri potrebbero essere interessati al mercato degli svincolati, con alcuni giocatori interessanti che sarebbe disponibili a zero. Il Milan potrebbe dire addio a un possibile obiettivo di calciomercato : Aouar sarebbe vicino all' Eintracht Francoforte . Ecco le ultime sul centrocampista francese del Lione.

Calciomercato Milan, si allontana Aouar?

Come riportato da Sport1, l'Eintracht Francoforte sarebbe vicino all'accordo con il centrocampista Aouar. Il giocatore del Lione, che si libererà a zero al termine della stagione, potrebbe firmare un contratto da 3 milioni l'anno e 5 milioni alla firma. La trattativa, sarebbe ben avviata. Il Milan, quindi, potrebbe salutare una possibilità di calciomercato. Staremo a vedere se Aouar firmerà davvero con i tedeschi o resterà ancora disponibile per i rossoneri.