Calciomercato Milan – Dall’Olanda: “De Ketelaere, il PSV bussa ancora”

In Olanda il giornalista Rik Elfrink, sulle colonne di 'ED' (Eindhovens Dagblad) ha spiegato come il PSV Eindhoven, squadra che aveva già manifestato interesse per De Ketelaere nelle passate settimane, sia tornato a farsi sotto. Nuovi contatti con gli agenti di CDK, infatti, in queste ultime ore.

Il problema, in questa (finora ipotetica, ipotizzata) trattativa di calciomercato per il trasferimento di De Ketelaere dal Milan al PSV è che, nonostante la squadra olandese sia interessata a ricomporre ad Eindhoven la coppia già vista a Bruges con Noa Lang, appena acquistato, non soddisfa le richieste economiche del Diavolo.

Il quale, su De Ketelaere, vuole evitare minusvalenze in bilancio e che, pertanto, valuta 30 milioni di euro. Dunque, l'unica possibilità che il PSV Eindhoven ha per aggiudicarsi il giocatore è quella di un acquisto con la formula del prestito. Al massimo, nell'operazione, il PSV può inserire un diritto di riscatto. Milan, tutte le offerte ricevute per Ballo-Touré >>>