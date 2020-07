Calciomercato Milan – Effetto Pioli: il valore odierno di Kessié e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato, questa mattina, tanto da ‘La Gazzetta dello Sport‘ quanto da ‘Tuttosport‘ in edicola, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, che sta svolgendo un ottimo lavoro sul campo al Milan, ha avuto il merito anche di rivalutare tanti calciatori dell’organico del Diavolo rispetto all’inizio della stagione.

In particolare, il centrocampista ivoriano, Franck Kessié, classe 1996, ed il fantasista turco Hakan Calhanoglu, classe 1994, entrambi arrivati al Milan nell’estate 2017, quella delle ‘cose formali’ di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli e sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi rispettivamente fino al 30 giugno 2022 e 30 giugno 2021.

Entrambi, per i quotidiani sportivi sopra citati, hanno fatto registrare un’impennata nella valutazione del loro cartellino grazie a Pioli: per la ‘rosea‘, Kessié ha visto aumentare il proprio valore da 25 a 35 milioni di euro e Calhanoglu da 15 a 25, che non sono 30 soltanto perché il suo contratto scadrà tra un anno. Per ‘Tuttosport‘, invece, Kessié varrebbe, oggi, 30 milioni di euro e Calhanoglu non meno di 35.

