Calciomercato Milan – Édouard, il Celtic spara alto: le ultime | News

Calciomercato Milan, richiesta ‘monstre’ per Édouard

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Odsonne Édouard (Celtic), Luka Jović (Real Madrid) e Gianluca Scamacca (Sassuolo, ma in prestito al Genoa) sono soltanto tre dei nomi che il Milan ha scritto nella propria, potenziale, lista della spesa per il calciomercato 2021.

Il club rossonero, infatti, sta cercando un attaccante, in Serie A o all’estero. Ma la ricerca non è né spasmodica né tanto meno disperata. Il Diavolo sa che con Zlatan Ibrahimović (sarà nuovamente in campo tra 15-20 giorni), Ante Rebić, Rafael Leão, Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, il reparto avanzato è ampiamente coperto.

Ecco, dunque, che le piste seguite dal Milan per un nuovo centravanti possono diventare tutte valide per la prossima estate. Va registrato, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, lo stop per quanto concerne il nome di Édouard. L’ex PSG e Tolosa, infatti, non si muoverà da Glasgow. Gli ‘Hoops‘ non intendono rinunciare al loro bomber a stagione in corso, a meno che non arrivi un assegno di almeno 35 milioni di euro.

Una cifra che, sia a gennaio sia a luglio, il Milan non può e non vuole investire. Neanche per un talento di razza come il goleador Édouard. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>