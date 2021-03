Calciomercato Milan – Edouard, c’è concorrenza: le squadre interessate

Calciomercato Milan, le ultime su Edouard

Nel corso del match contro il Celtic a San Siro, il Milan ha potuto ammirare da vicino le qualità di Odsonne Edouard. L’attaccante è andato in gol grazie ad uno scavetto delizioso che non ha lasciato scampo a Gianluigi Donnarumma. Una sorta di interesse nato ‘alla Hauge’, che la dirigenza potrebbe decidere di valutare in vista della prossima stagione. Un giocatore che non è passato di certo inosservato agli occhi di diversi club. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’ il francese piace alla Roma, ma soprattutto in Inghilterra, con Arsenal, Leicester e Aston Villa che rimangono vigili sull’evolversi della situazione. Sempre a proposito di calciomercato, ci sono novità sul riscatto di Tomori.