Calciomercato Milan – Echeverri nome caldo, ma la concorrenza è spietata

"Non è Messi, ma poco ci manca", scrive Tuttosport quest'oggi a proposito di Claudio Echeverri, talento argentino classe 2006 in forza al River Plate. Lo stesso quotidiano, qualche tempo fa, titolava "Il Messi destro" dopo una sua prestazione superlativa nel classico sudamericano Argentina-Brasile valido per i quarti di finale del Mondiale Under 17. Echeverri in quell'occasione segnò una memorabile tripletta e trascinò l'Albiceleste fino al traguardo delle semifinali.