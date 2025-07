Calciomercato Milan, ecco quanto ha pagato l’Atalanta per Sportiello

Come riportato da tuttomercatoweb.com, spunta un interessante retroscena sul passaggio di Marco Sportiello all’ Atalanta . Nei giorni scorsi si era parlato di una risoluzione contrattuale tra il club rossonero e l’estremo difensore, ma in realtà non è andata così.

Calciomercato Milan, la cifra della cessione di Sportiello all'Atalanta

L’Atalanta ha infatti acquistato Sportiello dal Milan per una cifra pari a un milione di euro. Si tratta quindi di una piccola plusvalenza per il Milan, considerando che Sportiello era arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero per sostituire il partente Ciprian Tatarusanu.