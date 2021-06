Calciomercato Milan – Ecco quanto chiede la Lazio per Luis Alberto

Il calciomercato del Milan va avanti e per sostituire Calhanoglu si pensa a Luis Alberto: ecco la richiesta della Lazio.

Riccardo Varotto

Luis Alberto è uno dei giocatori che il Milan sta valutando per sostituire Calhanoglu in questa sessione di calciomercato. Lo spagnolo è un punto fermo della Lazio e anche Sarri ha intenzione di metterlo al centro del progetto: scelta più che comprensibile dato che parliamo di uno dei migliori assist-man del campionato. Nell'ultimo periodo si parla di un forte interessamento dei rossoneri per il giocatore, ma la cifra chiesta dalla Lazio potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente.

Lotito lo conosciamo: non fa sconti per i suoi giocatori. Per cedere Luis Alberto, i biancocelesti chiedono almeno 40 milioni: è molto difficile che il Milan possa versare questa cifra nelle casse laziali, mentre è più probabile l'inserimento di qualche contropartita.

Maurizio Sarri ha intenzione di giocare con un 4-3-3 e Luis Alberto potrebbe non gradire: nella Lazio di Simone Inzaghi giocava da mezzala offensiva nel 3-5-2, diventando di fatto un trequartista puro in fase d'attacco. Una cosa è certa: se i rossoneri vogliono il giocatore, Lotito non farà sconti.