Calciomercato Milan – Ecco perché i rossoneri riprendono Bakayoko

Tiémoué Bakayoko sarà il prossimo colpo di calciomercato del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' spiega quanto sarà importante per i rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, è molto vicino al riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko. I rossoneri, infatti, stanno trattando con il Chelsea per il ritorno del centrocampista francese, classe 1994, con la formula del prestito con diritto di riscatto da esercitare, eventualmente, nell'estate 2022. 'La Gazzetta dello Sport' ha spiegato i motivi per i quali il Diavolo ha deciso di puntare nuovamente su Bakayoko, già visto a 'San Siro' nella stagione 2018-2019.

Il Milan può contare, al momento, su quattro centrocampisti. Sono i titolari Franck Kessié e Ismaël Bennacer, la prima alternativa Sandro Tonali ed il prezioso jolly Rade Krunic. Con Tommaso Pobega in uscita verso il Torino, però, alla rosa del tecnico Stefano Pioli manca un quarto elemento che non faccia rimpiangere Kessié e Bennacer quando questi, tra gennaio e febbraio 2022, saranno chiamati a disputare la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio e l'Algeria.

Ecco perché, principalmente, il Milan ha deciso di investire su Bakayoko in questo calciomercato estivo. Il giocatore è pronto all'uso, conosce l'ambiente ed il campionato italiano (ci ha giocato anche con la maglia del Napoli nella passata stagione). Inoltre, ha esperienza in Champions League, per avervi preso parte tanto con il Monaco quanto con il Chelsea. Naturalmente, Bakayoko non sarà una pedina da 'scongelare' soltanto a gennaio quando non ci saranno i titolari del ruolo, ma un giocatore da utilizzare per far rifiatare i mediani senza timore di abbassare il rendimento del reparto.

Per caratteristiche fisiche, può sostituire certamente al meglio Kessié. Rispetto a Bennacer e Tonali, senza dubbio, Bakayoko ha qualcosa in meno sul piano dell'impostazione. Non ha cambi di gioco, ha poca ispirazione verticale e progressione palla al piede. Gioca prevalentemente corto. Ma nel Milan impostato da Pioli, con i trequartisti dinamici ed i terzini che salgono, serviva un calciatore che potesse ricoprire ampie porzioni di campo.

E l'arrivo di Bakayoko al Milan in questa sessione di calciomercato va proprio in questo senso. Seppur non sia un 'fulmine di guerra' in termini di rapidità, ha gambe lunghe e senso della posizione che lo aiutano a costruire un 'ombrello protettivo' in mediana. Di modo che la difesa rossonera possa dormire sonni sereni e tranquilli.