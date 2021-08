Calciomercato Milan – Ecco perché i rossoneri hanno puntato Florenzi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi, terzino azzurro, in procinto di approdare in rossonero. I motivi dell'arrivo

Daniele Triolo

Il Milan è vicino a mettere a segno il colpo Alessandro Florenzi in questo calciomercato estivo. Un acquisto, che viene dato da più fonti praticamente in dirittura d'arrivo, che il Diavolo ha deciso di portare a termini per una serie di validi motivi. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Con Andrea Conti in uscita, il Milan aveva bisogno di un nuovo terzino destro che si potesse giocare il posto con Davide Calabria. Considerando, poi, di come i rossoneri siano alla ricerca anche di un esterno destro offensivo e come Florenzi possa interpretare alla perfezione ambedue i ruoli, il suo nome è saltato fuori quasi come logica, naturale conseguenza a 'Casa Milan'.

Per la fascia destra, in difesa, il Milan ha inseguito a lungo Diogo Dalot (Manchester United, già rossonero nella passata stagione) e Álvaro Odriozola (Real Madrid). Su entrambi, però, il Milan non ha mai derogato dall'offerta di prestito con diritto di riscatto. Scontrandosi con le volontà contrarie dei rispettivi club. Su Florenzi, invece, si può lavorare in questa direzione.

Inoltre, particolare da non dimenticare, l'arrivo al Milan di Florenzi in questa sessione di calciomercato potrebbe tornare molto utile anche in vista della compilazione delle liste UEFA per la prossima Champions League. Con la partenza di Conti, infatti, Florenzi consentirebbe al Milan di mantenere il 'quorum' dei quattro calciatori cresciuti nel vivaio di un club italiano, necessari per evitare una decurtazione della rosa (da 25 a 23 elementi) inscrivibile alla Champions. Milan-Florenzi, si può fare! Le ultime notizie sull'operazione di mercato >>>