Calciomercato Milan – Ecco perché Donnarumma non è più rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. È stato scaricato dal club

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, rinuncerà a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il portiere classe 1999, titolare della porta rossonera dall'ottobre 2015 e che ha totalizzato 251 gare in rossonero tra campionato e coppe, non rinnoverà il proprio contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Non perché il giocatore non l'abbia voluto, però, sia chiaro. Lo ha sottolineato l'edizione odierna del 'Corriere della Sera' che ha fornito la chiave di lettura della situazione: "Perché Donnarumma non è più il portiere del Milan? Il club rossonero non si è piegato alla richiesta di ingaggio da 10 milioni, avanzata dall’agente Mino Raiola".

"La cifra di 8 milioni è stata il tetto sopra il quale la società non si è spinta. Dopo mesi di riunioni, Paolo Maldini ha colto in contropiede Gigio acquistando Mike Maignan". In casa Milan, dunque, si apre un nuovo ciclo. Uno che non vedrà più Donnarumma tra i pali. Leggi qui l'intervista del nuovo portiere rossonero Maignan >>>