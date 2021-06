Calciomercato Milan – Ecco l’offerta di Maldini e Massara per Adli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Amine Adli, classe 2000 del Tolosa, può diventare un rinforzo 'low cost' per l'attacco rossonero

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole intervenire (molto) nel reparto dei trequartisti. Amine Adli è un nome che, in casa rossonera, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola convince davvero tutti.