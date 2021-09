Calciomercato Milan – Ecco l’offerta contrattuale del PSG a Kessié

Franck Kessié, che non ha rinnovato con il Milan nell'ultimo calciomercato estivo, ha ricevuto una ricca offerta economica dal PSG di Leonardo

Franck Kessié non ha rinnovato il contratto con il Milan nell'ultimo calciomercato estivo. Ed ora, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, è il PSG che sta mettendo ulteriore pressione al club di Via Aldo Rossi sul rinnovo dell'accordo in scadenza il 30 giugno 2022.