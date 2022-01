Calciomercato Milan – Ecco Lazetic: oggi primo giorno a Milanello

Marko Lazetic, colpo in attacco del Milan nel calciomercato invernale, atteso oggi a Milano. Si unirà ai compagni a Milanello in vista derby?

Daniele Triolo

Da ieri Marko Lazetic è ufficialmente un nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato invernale. Il club rossonero, che in realtà aveva depositato presso gli uffici della Lega Serie A il contratto del classe 2004 già nella giornata di mercoledì, ha infatti ufficializzato il suo arrivo con un comunicato.

Lazetic è arrivato a titolo definitivo dalla Stella Rossa e ha firmato con il Milan fino al 30 giugno 2026. Il giocatore, che ha preso la maglia numero 22, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola è costato al club di Via Aldo Rossi 3 milioni di euro più uno di bonus. Ha occupato il secondo 'slot' per gli extracomunitari in questa stagione.

Un colpo, quello di Lazetic, in perfetto stile del Milan di Elliott: un attaccante dalle grandissime potenzialità a costi più che sostenibili. Cresciuto in Serbia con il mito di Zlatan Ibrahimovic, oggi Lazetic potrebbe iniziare a lavorarci già accanto. È atteso, infatti, in città e, probabilmente, a Milanello per il primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli.

Chissà che il mister non lo veda già in forma e pronto per il prossimo impegno dei rossoneri, uno di quelli da non fallire: sabato 5 febbraio, alle ore 18:00, a 'San Siro' per il derby della Madonnina contro l'Inter. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI