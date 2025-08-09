Calciomercato Milan, ecco il motivo dell'addio di Liberali

Grazie all’intervento dell’agente di Liberali, Alessandro Lucci, i due club sono arrivati infine a un’intesa. Nel frattempo, il Milan aveva provato a riallacciare i contatti con il giocatore e il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026. Ma non c'è stato nulla da fare: decisione presa, cessione richiesta.

Vista l’impossibilità di rinnovare e per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Dunque, il Milan ha deciso di cederlo quest’estate a zero al Catanzaro, riservandosi però il 50% sulla futura rivendita. Cedendo Liberali al Catanzaro, il Milan ha anche evitato di rafforzare squadre come Lecce, Atalanta e Parma, tutte interessate al profilo del giocatore.