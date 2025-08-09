Calciomercato Milan, ecco il motivo dell'addio di Liberali

Pianeta Milan


Calciomercato Milan, Mattia Liberali ha lasciato il vivaio rossonero per passare al Catanzaro. Ecco il motivo della sua cessione
Francesco De Benedittis

Mattia Liberali, talento classe 2007 del vivaio rossonero, è da poche ore un nuovo giocatore del Catanzaro. Molti tifosi del Milan si sono chiesti il motivo di questa cessione, vista l’importanza del giocatore per il settore giovanile milanista e il debutto in Prima Squadra nella passata stagione.

Riavvolgendo il nastro, in realtà, il Milan aveva già raggiunto un accordo con il Catanzaro settimane fa, ma in un primo momento aveva fatto dietrofront perché non convinto delle condizioni della trattativa, che prevedeva una cessione a titolo gratuito più una percentuale sulla rivendita.

Grazie all’intervento dell’agente di Liberali, Alessandro Lucci, i due club sono arrivati infine a un’intesa. Nel frattempo, il Milan aveva provato a riallacciare i contatti con il giocatore e il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026. Ma non c'è stato nulla da fare: decisione presa, cessione richiesta.

Vista l’impossibilità di rinnovare e per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Dunque, il Milan ha deciso di cederlo quest’estate a zero al Catanzaro, riservandosi però il 50% sulla futura rivendita. Cedendo Liberali al Catanzaro, il Milan ha anche evitato di rafforzare squadre come Lecce, Atalanta e Parma, tutte interessate al profilo del giocatore.

