Calciomercato Milan – Ecco il prezzo di Julian Alvarez | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Julian Alvarez, talento del River Plate, non andrà via per meno di 20 milioni di euro

Salvatore Cantone

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Julian Alvarez. Il talento argentino non è seguito solamente dal club rossonero, ma anche dalla Juventus e dalla Fiorentina. Il River Plate spera di poterlo trattenere almeno per gennaio, ma secondo TyC Sports darà ok al trasferimento se arrivasse un'offerta da 20 milioni di euro. Difficile che il Diavolo possa fare una proposta del genere, anche perchè il contratto del giocatore è in scadenza nel dicembre 2022, dunque tra circa un anno. Milan, colpo 'alla Tomori' a gennaio in Premier League? Le ultime >>>