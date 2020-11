Calciomercato Milan: ecco il budget per l’acquisto del difensore | News

Calciomercato Milan, il budget per il difensore

MERCATO MILAN – Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan cerca un difensore nel mercato di gennaio. Il club rossonero nel mese di ottobre ha tentato l’assalto a Ozan Kabak, senza riuscirsi, ma la pista è ancora aperta. Prende piede però, anche il nome di Matteo Lovato, protagonista di un grande inizio di stagione con il Verona, prossimo avversario del Milan in campionato.

La società in sostanza ha deciso di stanziare un budget di 15 milioni di euro per l'acquisto di un centrale. Per Lovato il Verona chiede 20 milioni di euro, ma è possibile anche uno sconto da parte del club scaligero. Discorso simile per Kabak, considerando che lo Schalke 04 ha dei problemi economici e che la stagione è iniziata in malo modo. La richiesta iniziale è di 25 milioni euro, ma quest'ultima potrebbe essere abbassata.