Calciomercato Milan, Galliani su Musacchio e Gabbia? Il punto | PM News

Calciomercato Milan: Galliani, interesse per due giocatori?

MERCATO MILAN NEWS – Nelle ultime ore è rimbalzata una voce relativa a un interesse del Monza di Adriano Galliani per due giocatori del Milan.

Ci riferiamo a Matteo Gabbia e Mateo Musacchio. Il primo è appena tornato dal coronavirus, mentre il secondo è ancora alle prese con un vecchio infortunio alla caviglia sinistra. L’argentino è in scadenza di contratto con il Milan nel 2021, e difficilmente ci sarà un rinnovo.

Ma come stanno veramente le cose? Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, la notizia è priva di fondamento. Le voci di queste ultime ore non hanno trovato conferma, almeno per il momento. Intanto ci sono novità importanti sul nuovo stadio. VAI ALLA NOTIZIA >>>