Calciomercato Milan – Ecco il budget a disposizione per acquistare Ilicic

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Ecco quanto vorrebbe spendere il Milan per acquistare il calciatore dell'Atalanta Josip Ilicic

Che Josip Ilicic piaccia al Milan ormai non è più un mistero. I rossoneri adesso stanno studiando il modo per acquistare il calciatore sloveno in forza all'Atalanta. Considerati i rapporti non più idilliaci tra Gianpiero Gasperini e lo stesso Ilicic, il 'Diavolo' vorrebbe fare un'operazione come quella fatta dal Siviglia quando acquistò il 'Papu' Gomez. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', il budget stanziato dalla società di via Aldo Rossi per presentare l'offerta ai bergamaschi oscilla tra i quattro e i sei milioni di euro. Un budget che sembra essere apparentemente basso ma che in realtà basso non è per diversi motivi.