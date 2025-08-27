Calciomercato Milan, ecco i due nomi per l’attacco se salta Harder

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, chi arriva se saltasse Conrad Harder? Alfredo Pedullà via X fa i nomi di due possibili futuri attaccanti rossoneri
Il Milan sembrava stesse per chiudere l'operazione per Conrad Harder dello Sporting Club de Portugal. La trattativa però sembra stia per saltare a causa di ripensamenti da parte della dirigenza e dell'allenatore Massimiliano Allegri. E ora? Chi sarà il nuovo centravanti rossonero, pronto ad affiancare Santiago Gimenez?

I nomi di Pedullà: Arokodare e Vlahovic

Il giornalista di 'Sportitalia' Alfredo Pedullà ha pubblicato sul suo profilo X in cui ha ipotizzato i prossimi nomi per l'attacco del Milan. Ecco di chi si tratta.

Le sue parole: "Ora aspettiamo la fine della vicenda Harder, cambia tutto ogni dieci minuti, il Milan oggi è così. Se l’attaccante dello Sporting non dovesse essere rossonero, l’intermediario proporrà Arokodare, mentre per Allegri la soluzione sarebbe solo Vlahovic".

Come si evince dal post di Pedullà, in Casa Milan la situazione è parecchio confusionaria. Chi ha le idee chiare è sicuramente Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe un solo giocatore: Dusan Vlahovic, con il quale ha condiviso l'ultima esperienza alla Juventus. L'allenatore verrà accontentato dalla dirigenza?

L'altro nome da monitorare con attenzione è quello di Tolu Arokodare, centravanti classe 2000 del Genk. In questo caso, si tratterebbe di un'altra scommessa. Il nome dell'attaccante serbo, invece, sarebbe una certezza, almeno per quanto riguarda il campionato italiano.

