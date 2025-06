Calciomercato Milan, ecco cosa serve per portarsi a casa Xhaka

Obiettivo, per la 'rosea', abbattere il muro fin qui eretto dal Bayer Leverkusen intorno a Xhaka. Le 'Aspirine', che hanno già ceduto Jeremie Frimpong e Florian Wirtz e perso a parametro zero Jonathan Tah, non vorrebbero privarsene. Neanche dinanzi la prima offerta del Milan, superiore ai 10 milioni di euro, per un giocatore che va per i 33 anni. Il Diavolo ha capito che la trattativa non sarà in discesa e che servirà anche un rilancio. Anche perché il tecnico del Bayer, Erik Ten Hag, vuole nominare Xhaka capitano della squadra.