Calciomercato Milan – Ecco chi è Signorile: la scheda | News

Calciomercato Milan: ecco chi è Sabino Signorile

Nell’ultimo giorno di calciomercato, il Milan ha ceduto in prestito Sabino Signorile al Monza, che si aggregherà alla Primavera biancorossa. Scopriamo meglio il giovane talento classe 2002.

Chi è Sabino Signorile

Sabino Signorile, nato a Bari, è un classe 2002 di ruolo attaccante.

Carriera

Il giocatore ha iniziato la sua carriera nelle giovanili di Bari, prima di essere acquistato dal Milan nell’estate 2018. In rossonero ha iniziato il suo percorso a partire dall’under 17, fino ad arrivare all’under 19. Ora la sua nuova avventura al Monza.

Ruolo

Signorile è una seconda punta di ruolo, ma si distingue per duttilità viste le esigenze del calcio moderno. L’ex Bari si adatta bene anche a giocare come trequartista o ala destra.

Dati e statistiche

Nella sua giovane carriera ha disputato, sempre con il Milan, un campionato nazionale Under 17 nella stagione 2018-2019, totalizzando 20 presenze condite da 3 gol e due assist. L’anno successivo, con l’Under 18 meno partite (8), ma media decisamente migliore: 3 gol e 4 assist. Quest’anno, con la Primavera, 4 presenze complessive e un gol all’attivo.

Formula dell’operazione

Signorile è stato ceduto al Monza in prestito con diritto di riscatto e giocherà nella Primavera del club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il Milan, però, si è riservato un diritto di controriscatto per non perdere il controllo sul ragazzo. Segno tangibile di come la società veda qualcosa di buono in un giocatore da non perdere di vista, ma che va soltanto fatto crescere con tranquillità.

