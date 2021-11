Calciomercato Milan – Ecco chi è Renato Sanches, obiettivo rossonero

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diavolo su Renato Sanches, centrocampista portoghese in scadenza con il Lille il 30 giugno 2023

Daniele Triolo

Renato Sanches potrebbe rappresentare il colpo del Milan a centrocampo nel calciomercato estivo 2022. Ne ha parlato, questa mattina, 'La Gazzetta dello Sport' in edicola. Ma chi è Renato Sanches? La 'rosea' ha ricordato come il mediano portoghese, classe 1997, si sia imposto all'attenzione degli addetti ai lavori con la maglia del Benfica, club in cui è cresciuto.

Con le 'Aquile' di Lisbona, Renato Sanches ha totalizzato 35 partite in Prima Squadra con 2 gol all'attivo. Nell'estate 2016, dopo essere risultato il miglior giovane degli Europei nello stesso anno, si è trasferito al Bayern Monaco per 35 milioni di euro più 10 di bonus. In Baviera, però, non ha avuto molto successo.

Dopo una stagione difficile in Bundesliga, Renato Sanches è stato ceduto in prestito allo Swansea, club gallese che, in quella stagione, militava in Premier League. Anche lì, però, non ha brillato. La risalita, dunque, è iniziata nel 2019, quando si è trasferito in Francia, al Lille, a titolo definitivo. Sotto la guida di Christophe Galtier, ha vinto la Ligue 1 ed è tornato a giocare su livelli ottimali.

In questa stagione, Renato Sanches ha finora giocato 8 partite tra campionato francese (6) e Champions League (2). Andrà via in estate, giacché il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023 ed il Milan, a quanto pare, ci sta facendo più di un pensiero.