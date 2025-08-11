Calciomercato Milan, ecco Athekame: sarà a Milanello in settimana

Costo dell’operazione, 10,5 milioni di euro, bonus compresi, con la volontà del giocatore che ha fatto la differenza nella negoziazione tra i club. Athekame, infatti, ha rifiutato la corte di una squadra francese per il Milan. Nato come ala, Athekame negli ultimi anni si è trasformato in un terzino da difesa a quattro.
Terzino a quattro o esterno a tutta fascia a cinque—
L'allenatore Massimiliano Allegri potrà, dunque, utilizzarlo sia sul lato destro della retroguardia a quattro che come laterale a tutta fascia nei cinque di centrocampo, a destra, in alternativa ad Alexis Saelemaekers.
