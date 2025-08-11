Pianeta Milan
Calciomercato Milan, la situazione Athekame: rossoneri convinti di una cosa

Calciomercato Milan, ecco Athekame: sarà a Milanello in settimana
Zachary Athekame dovrebbe lasciare lo Young Boys per il Milan in questa finestra di calciomercato. Operazione mai in discussione
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i 13' giocati ieri sera, a Berna, in occasione di Young Boys-Sion 0-0, dovrebbero essere gli ultimi di Zachary Athekame nel campionato svizzero con la maglia giallonera: dovrebbe diventare, infatti, un giocatore del Milan nei prossimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Milan, tutto pronto per lo sbarco di Athekame

Il Milan, per la 'rosea', è infatti sicuro di avere in pugno il laterale destro elvetico di origini nigeriane, classe 2004, che, nei piani rossoneri sbarcherà in Italia in settimana per sottoporsi al consueto rito delle visite mediche e firmare poi un contratto quadriennale, con scadenza 30 giugno 2029 con opzione per un ulteriore anno a Milano.

Costo dell’operazione, 10,5 milioni di euro, bonus compresi, con la volontà del giocatore che ha fatto la differenza nella negoziazione tra i club. Athekame, infatti, ha rifiutato la corte di una squadra francese per il Milan. Nato come ala, Athekame negli ultimi anni si è trasformato in un terzino da difesa a quattro.

Terzino a quattro o esterno a tutta fascia a cinque

L'allenatore Massimiliano Allegri potrà, dunque, utilizzarlo sia sul lato destro della retroguardia a quattro che come laterale a tutta fascia nei cinque di centrocampo, a destra, in alternativa ad Alexis Saelemaekers.

