Calciomercato – Milan e Roma su Vlahovic: si studia la giusta strategia

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, piace tanto ai rossoneri quanto ai giallorossi

Daniele Triolo

Nel prossimo calciomercato estivo Dusan Vlahovic potrebbe essere uno dei nomi 'caldi'. Milan e Roma, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, starebbero già studiando la giusta strategia per arrivare al bomber della Fiorentina.

L'intenzione della società viola sarebbe quella di non venderlo. Anzi, avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Vlahovic, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023, per adeguargli lo stipendio. Dai 400mila euro che percepisce oggi, il Presidente Rocco Commisso vorrebbe portarglielo a 2 milioni di euro netti a stagione.

Le sirene del Milan e della Roma, per il centravanti serbo, sono, però, molto forti. Ecco perché i viola, qualora dovessero entrare nell'ottica di una sua cessione, chiederebbero non meno di 40 milioni di euro. Cifra importante, certo, per un attaccante ancora così giovane (è un classe 2000).

Ma è anche vero, però, che in una squadra che, in questa stagione, è passata attraverso un cambio di allenatore e discreta sofferenza per i risultati e per la classifica, Vlahovic ha messo a segno già 12 gol. Il futuro, insomma, è dalla sua parte e, tra poco più di tre mesi, magari, il suo nome sarà tutti i giornali per questioni di mercato.