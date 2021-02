Calciomercato Milan – E’ Otavio l’alternativa a Thauvin | News

Otavio alternativa a Thauvin: le novità sul calciomercato del Milan

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul mercato estivo del Milan. club rossonero è in contatto da diversi mesi con l’agente di Florian Thauvin. Il francese ha già scelto da tempo di non rinnovare il suo contratto con l’Olympique Marsiglia, in scadenza nel giugno 2021, e dunque ha ricevuto diverse proposte interessanti. Quella che lo intriga di più è proprio quella rossonera: Thauvin sarebbe anche disposto ad abbassare la sua richiesta iniziale di 3,5 milioni di euro.

Il Milan, però, si è cautelato anche con un piano b. Maldini e Massara, infatti, seguono con molto interesse anche Otavio del Porto. il brasiliano è in scadenza di contratto con il club portoghese e dunque rappresenta una ghiotta opportunità di mercato. I rossoneri sono alla finestra.