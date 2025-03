Calciomercato, Milan e Leao avanti insieme. Anche se il nuovo DS ...

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola in merito alle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, a differenza di Theo Hernández, le cui trattative per il rinnovo sono ferme con probabile addio in estate, e di Mike Maignan, con il quale il nuovo accordo è in stand-by a causa delle recenti prestazioni non esaltanti, Rafael Leao sembra destinato a restare in rossonero almeno per un altro anno.