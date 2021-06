Calciomercato Milan – È la settimana dell’acquisto di Tonali: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali è vicino al ritorno in maglia rossonera. Tutti i dettagli dell'operazione

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola questa sarà la settimana di calciomercato in cui Sandro Tonali tornerà al Milan. Stavolta, però, a titolo definitivo. Superata la fase di stallo di due settimane fa, infatti, Tonali è pronto a trasferirsi dal Brescia al Milan. I due club, in pratica, hanno sostanzialmente trovato un accordo.