Calciomercato, Milan e Juventus sulle tracce di Højlund: c'è un nodo

Rasmus Højlund , classe 2003 , centravanti danese di proprietà del Manchester United , sarebbe finito nel mirino di Milan e Juventus per questa sessione estiva di calciomercato . Lo ha riferito il quotidiano torinese 'La Stampa' oggi in edicola. Il Milan cerca un attaccante dalle caratteristiche complementari al 'Bebote', Santiago Giménez e guarda con interesse in casa Juventus alla situazione di Dušan Vlahović .

Calciomercato Milan, anche Højlund nel mirino

Il Diavolo, infatti, aspetta di capire come si evolverà la situazione alla Continassa per quanto riguarda il futuro del centravanti serbo, classe 2000, per vedere se ci sarà l'opportunità di metterlo alle dipendenze di Massimiliano Allegri. Ovviamente, i rossoneri guardano anche a qualche profilo alternativo, come Højlund, rivelazione nell'Atalanta nella stagione 2022-2023 e reduce da due annate tutt'altro che positive con i 'Red Devils'.